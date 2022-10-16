/Общество/

Депутат Госдумы Иван Демченко: волонтерская работа заслуживает отдельного внимания - ребята взяли на себя большую нагрузку и помогают нашим соотечественникам

Волонтеры Славянского района  оказывают помощь в составе кубанского отряда добровольцев.

Вблизи порта Кавказ ребята помогают в работе полевой кухни, выдают воду и еду.

 

Также волонтеры помогают в регистрации транспортных средств для последующей отправки на паром.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что кубанские волонтеры всегда приходят на помощь вовремя и трудятся на совесть. 

#мывместе #ГосДума #командаДемченко

Просмотров: 82 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Общество

Добавить комментарий

Последние новости

 Врач назвала ягоду, при употреблении которой руки и ноги перестают мерзнуть

Новороссийские транспортные полицейские задержали злоумышленника, находившегося в розыске

11 вузов Кубани вошли в рейтинг лучших вузов России по версии hh.ru

Эксперт оценила идею научить школьников одному военному навыку

Врач оценил угрозу распространения "цербера" в РФ