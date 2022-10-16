Депутат Госдумы Иван Демченко: волонтерская работа заслуживает отдельного внимания - ребята взяли на себя большую нагрузку и помогают нашим соотечественникам

/Общество/

Волонтеры Славянского района оказывают помощь в составе кубанского отряда добровольцев.

Вблизи порта Кавказ ребята помогают в работе полевой кухни, выдают воду и еду.

Также волонтеры помогают в регистрации транспортных средств для последующей отправки на паром.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что кубанские волонтеры всегда приходят на помощь вовремя и трудятся на совесть.

#мывместе #ГосДума #командаДемченко