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Депутат Госдумы Иван Демченко: волонтерская работа заслуживает отдельного внимания - ребята взяли на себя большую нагрузку и помогают нашим соотечественникам
Волонтеры Славянского района оказывают помощь в составе кубанского отряда добровольцев.
Вблизи порта Кавказ ребята помогают в работе полевой кухни, выдают воду и еду.
Также волонтеры помогают в регистрации транспортных средств для последующей отправки на паром.
Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что кубанские волонтеры всегда приходят на помощь вовремя и трудятся на совесть.
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