Инициативы активного долголетия обсудили на Втором Евразийском женском форуме

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Президент МОБФ «Качество жизни» Кулик Мария представила опыт Школы самозанятости пенсионеров «Снова в деле» на Втором Евразийском женском форуме.

C 19 по 21 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге прошел второй Евразийский женский форум – крупнейшая международная площадка для обсуждения глобальных проблем, главную роль на которой играют выдающиеся женщины: политики, ученые, предприниматели, общественные деятели. В этом году более 2000 человек из 120 стран приехали в северную столицу, чтобы обменяться опытом и изучить российскую стратегию действий в интересах женщин. Организаторами мероприятия выступили Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентская ассамблея государств - участник Содружества Независимых Государств.

В рамках деловой программы форума работали более 30 дискуссионных площадок, на которых обсуждались злободневные социальные, политические и экономические вопросы. Главной темой последнего дня стали пенсионный возраст и активное долголетие. Мария Кулик, президент Межрегионального общественного благотворительного фонда «Качество жизни» приняла участие в дискуссии «Активное долголетие – современные технологии и инициативы женщин» и рассказала о практической деятельности фонда по содействию самостоятельной занятости пожилых людей.

«Потенциал старшего поколения велик: за их плечами колоссальный профессиональный опыт и знания, которыми они хотят делиться и продолжать вносить свой посильный вклад и жизнь общества, - рассказывает Мария. – Занятость в данном случае позволяет пенсионерам не только получать дополнительный доход и оставаться активными, но и сохранить ощущение нужности и востребованности, что тоже очень важно. Понимая, что не всем удастся остаться на прежних рабочих местах и не все этого хотят, наш Фонд предлагает альтернативу – организацию самозанятости. Так появился проект «Школа самозанятости пенсионеров» Снова в деле». Более 80% наших выпускников успешно освоили курс и нашли себя в новом деле».

Школа самозанятости пенсионеров «Снова в деле» - это уникальный социальный проект, который реализуется с апреля по ноябрь 2018 года в административных центрах пяти регионов страны – городах Барнаул, Хабаровск, Новосибирск, Краснодар и Липецк – фондом «Качество жизни» с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнер программы – Союз пенсионеров России. На данный момент уже 200 пенсионеров получили сертификаты об окончании обучения, еще для 50 человек «последний звонок» прозвенит в конце сентября. Преподаватели Школы помогают пожилым «студентам» выявить скрытые компетенции и выбрать новую сферу деятельности, а затем учат правильно формулировать свое предложение о товарах или услугах, выбирать и эффективно использовать информационный ресурс или мобильное приложение (например, Avito или You Do) и развивать свое дело. Обучение проводится на смартфонах, что позволяет пенсионерам всегда быть «онлайн» и оперативно отвечать на отклики потенциальных клиентов.

«Программа вызвала большой интерес со стороны пожилых людей, что говорит о ее значимости и актуальности на сегодняшний день. Пенсионеры с удовольствием учатся, с увлечением осваивают новые информационные технологии и стремятся их использовать в повседневной жизни, - делится Мария. – До конца ноября мы обучим еще 100 человек, и очень надеемся, что проект продолжится в следующем году и охватит еще больше регионов.

Межрегиональный общественный благотворительный фонд «Качество жизни» основан в 2000 году. Фонд разрабатывает и реализует социальные программы и проекты научно-исследовательского и практического характера, направленные на оказание помощи социально-незащищенным категориям граждан и повышение качества их жизни.

Приоритетными направлениями деятельности организации являются: содействие адаптации представителей старшего поколения в социальной среде и адресная помощь пожилым людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации; медико-социальная реабилитация и интеграция в общество взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья и поддержка их семей; профессиональная реабилитация и содействие трудоустройству людей с инвалидностью на открытом рынке труда.

Источник: пресс-служба