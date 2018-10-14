В Крымском и Тимашевском районе упразднены карантинные фитосанитарные зоны

/Здоровье/

В течение последних трех лет подряд не выявлялся карантинный вредитель – восточная плодожоркав промышленных садах в следующих муниципальных образованиях Краснодарского края: Крымский и Тимашевский районы.

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21.07.2014 года № 206-ФЗ «О карантине растений», пунктами 15-17 главы III «Порядка установления и упразднения карантинной фитосанитарной зоны, установления и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 13.02.2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмены карантинного фитосанитарного режима, наложения и снятия карантина» приказами Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (далее – Управление) были упразднены карантинные фитосанитарные зоны по карантинному объекту – восточная плодожоркана общей площади 104,2 га, в том числе в Крымском районе в ФГБНУ «ФИЦ ВИГР им. Вавилова Н.И.» Крымский филиал на площади 29,9 га (приказ Управления № 819 от 15.08.2018 года), в Тимашевском районе в ООО «Садовод» на площади 74,3 га (приказ Управления № 958 от 19.09.2018 года).

На указанных территориях отменен карантинный фитосанитарный режим по карантинному вредителю – восточная плодожорка.

Источник: Пресс-служба Управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея