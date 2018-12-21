Ядовитая икра: как не стать жертвой обмана

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Роспотребнадзор дал советы по выбору красной икры.

В ведомстве предупредили о токсичной икре. Эксперты рекомендуют не покупать икру с рук, внимательно изучать данные, указанные на этикетке продукта, а также не приобретать икру, в состав которой входит запрещённая добавка Е-239.

Покупка икры без сертификатов всегда риск, рассказал в интервью радио Sputnik ресторатор Сергей Миронов.

«Контрафакта очень много, надо выбирать проверенных, известных поставщиков, брать в магазинах, которые торгуют икрой постоянно, которым можно доверять. Нельзя покупать икру в интернете, ни в коем случае нельзя покупать на улице, достаточно опасно покупать икру на рынке. Вы не отличите контрафакт, пока его не купите. Он отличается по запаху, по вкусу. Нет необходимости кидать желатиновые икринки в кипящую воду, чтобы определить это. Вы сразу поймете, если икра ненастоящая», – рассказал Сергей Миронов.

Ресторатор также не рекомендует привозить икру через «знакомых».

«Покупка через «знакомых» с Камчатки, с Дальнего востока вредит легальной реализации икры. Оттуда приходит и нормальная, и ненормальная икра. Часто такая икра готовится в антисанитарных условиях, в такой икре можно и червячков найти, и вредные бактерии. Тут не угадаешь, таким образом может прийти и хорошая икра», – считает Сергей Миронов.

Источник: https://ria.ru/radio/