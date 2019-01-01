При каком условии коньяк спасает сердце "лучше лекарств"

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Алкоголь продлевает жизнь людям с больным сердцем, заявляют ученые.

Эксперт алкогольного рынка Михаил Смирнов считает, что алкоголь вполне может уберечь от ряда неприятностей. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Употребление умеренных количеств спиртного примерно на год продлило жизнь людям, страдавшим от сердечной недостаточности, по сравнению с трезвенниками и алкоголиками. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в журнале JAMA Network Open.

"Многие люди, страдающие от сердечной недостаточности, регулярно употребляют алкоголь. Мы выяснили, что небольшие дозы спиртного были связаны с долгой жизнью после получения подобного диагноза. Почему это так – пока не понятно, но все равно не стоит начинать пить, если вы никогда раньше этого не делали", – рассказывает Дэвид Браун (David Brown) из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США).

Браун и его коллеги наблюдали за здоровьем почти шести тысяч пожилых американцев на протяжении примерно 24 лет. За это время почти у четырех сотен участников этого проекта развились легкие или тяжелые формы сердечной недостаточности. Это позволило ученым понять, как на вероятность ее появления влияло то, как много пили их подопечные.

Для этого они разделили их на три группы – заядлые алкоголики, полные трезвенники и умеренно пьющие люди, употреблявшие не более семи порций спиртного в неделю. Как оказалось, первые и вторые умирали примерно одинаково часто – они в среднем проживали около 2600-2700 дней после получения диагноза. Для умеренно пьющих людей эта цифра была существенно выше – около 3100 дней. Это означает, что они жили в среднем на 1-1,5 года дольше, чем убежденные алкоголики и американцы, никогда не притрагивавшиеся к спиртному.

Исследователи связывают это с тем, что умеренно пьющие люди в среднем чаще занимались спортом, больше ходили и проявляли физическую активность, чем алкоголики или трезвенники. С другой стороны, они не исключают того, что этот благотворный эффект был связан с тем, что некоторые виды спиртных напитков, такие как пиво и вино, заставляют сосуды расширяться и снижают давление, а сам спирт замедляет формирование холестериновых бляшек.

В эфире радио Sputnik главный редактор портала Алкоголь.Ру Михаил Смирнов высказал свою точку зрения по этому поводу.

"Продаются такие маленькие фляжки на 250 мл, еще до революции в них было принято наливать коньяк, чтобы остановить развитие сердечных приступов. И коньяк за всю свою историю спас людей больше, чем корвалол или валокордин, который был изобретен немецкими химиками. Как говорят, все есть лекарство, и все есть яд – все дело в дозе. Небольшое количество алкоголя позволяет снять внутренний стресс. Минимальная доза алкоголя – 25 граммов, полторы столовых ложки – могут предотвратить сердечные проблемы. Понятно, что об этом нельзя говорить как об универсальном лекарстве, но от ряда неприятностей это может вполне уберечь", – считает Михаил Смирнов.

Источник: https://ria.ru/radio/