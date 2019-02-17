Геннадий Онищенко объяснил, в каком возрасте и как часто нужно прививаться от кори

/Здоровье/

Заболеваемость корью в России существенно ниже, чем в ЕС и соседних странах, заявили в Роспотребнадзоре.

Глава ведомства Анна Попова рассказала СМИ, что добиться таких результатов удалось за счет ужесточению контроля на границах. Для сравнения, по итогам 2018 года заболеваемость корью на Украине составила 1,2 тысячи на миллион человек, в ЕС – 300-400 человек, в России – 17.

Единственный способ избежать эпидемии кори – вакцинация, напомнил в эфире радио Sputnik депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По его словам, вакцинальный иммунитет не пожизненный, необходимо проводить ревакцинацию.

«Все дети до года должны быть привиты. Даже если вам говорят, что ваш ребеночек ослаблен, если вам говорят, что у него аллергия. Ослабленный ребенок болеет тяжелее, у него более серьезные осложнения. Вторая прививка будет делаться перед школой. И это тоже надо не забыть. Что касается взрослых. Если вы следите за своим здоровьем и точно знаете, что после школы вы вообще не прививались, пойдите, привейтесь. А если уже что-то случилось, и кто-то там заболел, и, если вам эпидемиологи говорят, хоть вы и взрослый, давайте привьемся. Делайте это. Вы это сделаете ради своего здоровья. А ваше здоровье - это здоровье ваших детей. Не паниковать! у нас высокий популяционный иммунитет. Говоря о прививках, я призываю всех к этому очень серьезно относиться. Даже у матери нет права подвергать здоровье детей тяжелейшему испытанию», - отметил Геннадий Онищенко.

Источник: https://ria.ru/radio/