В Перми скандал из-за Манту

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Пять месяцев без учёбы из-за отсутствия Манту. В Перми две ученицы гимназии №3 не могут посещать уроки из-за отказа проходить стандартное исследование на туберкулёз.

Вместо этого родители сделали другой, более дорогой тест, но его не признало руководство школы. Ученицы девятого и третьего класса прошли процедуру T-spot, которая считается более прогрессивной по сравнению с Манту, но такой новаторский подход не оценил директор гимназии.

Почему у директора возникли сомнения, в интервью радио Sputnik объяснил профессор, доктор медицинских наук зав. диагностическим отделением Научного центра здоровья детей РАМН Владимир Таточенко.

«Я тоже могу открыть лавочку и делать вид, что я делаю T-spot. В школе просто не верят, что это был этот анализ. Очень малая вероятность, что этот тест делали в государственном учреждении. T-spot очень дорогой. Может не надо так зверствовать, чтоб не пускать в школу, но я бы потребовал, чтоб поставили другой тест - "Диаскинтест". От него ещё никто не умирал. Есть приказ министра, как надо обследовать, и нечего придумывать. Если боятся сделать безвредный тест, то, наверное, совсем одурело население», - заключил профессор.

Однако по закону родители имеют право провести современный тест T-spot и отказаться от морально устаревшей пробы Манту. Правила тестирования пояснила в интервью радио Sputnik адвокат Ольга Волкова.

«Если родители представляют заключение T-spot вместе со справкой врача фтизиатра, то ребёнка не имеют права не допустить в школу. Если следовать букве закона, то обязательно нужно принести ещё и заключение врача. Если возникает спорная ситуация со школой, то нужно после анализа T-spot обратиться к врачу и получить от него заключение и вместе со всеми этими документами прийти в школу», - пояснила адвокат.

Источник: https://ria.ru/radio/