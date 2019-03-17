Российское молоко избавят от антибиотиков

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Росстандарт разрабатывает новый ГОСТ о полном запрете антибиотиков в сырье и готовой молочной продукции.

Также планируется создать экспресс-методы их определения. Напомним, с лета 2018 года в странах ЕАЭС в молочном сырье допускаются остатки 72 лекарственных препаратов.

Производителям молока будет сложно, но это правильное решение, рассказала в интервью радио Sputnikдиректор, председатель Совета Молочного союза России Людмила Маницкая.

«Антибиотики разрушительно действуют на организм человека. Зачем думать о производителе, когда речь идет о здоровье нации. Любая ферма должна иметь лабораторию, любое перерабатывающее предприятие тоже имеет лабораторию, все не так сложно проверять, как кажется. Если корова больна, ей прокалывают антибиотики, потом какой-то период времени нельзя употреблять молоко в переработку, чтобы вывелись антибиотики из организма. Меньше молока пойдет на продажу. Но цена абсолютно не увеличится. Просто надо лучше следить за здоровьем стада. Раньше тоже было нельзя остатки антибиотиков, и сейчас нельзя, а теперь будет конкретно нельзя. Будет конкретный ГОСТ», – сказалаЛюдмила Маницкая.

Источник: https://ria.ru/radio/