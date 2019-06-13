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Владимир Синяговский: Национальные проекты - это путь развития нашей страны...

Владимир Синяговский, депутат Государственной Думы, член фракции Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провел в Краснодарской региональной общественной приемной Председателя Партии Д.А. Медведева встречу по реализации национального проекта «Здоровье».

Уже на протяжении нескольких лет больница железнодорожников в городе Новороссийске требует кардинальных изменений: это и ремонтные работы, и обновление штатного расписания и привлечения профильных специалистов, и приобретение современного диагностического оборудования. О нахождении больницы железнодорожников в целом в системе здравоохранения города Новороссийска, а также все накопившиеся вопросы депутат обсудил с начальником Северо-Кавказской дирекции здравоохранения Федором Беня и главным врачом больницы железнодорожников Михаилом Баклановым.

"С приходом нового руководителя в больницу мы почувствовали заинтересованность в интеграции в городскую систему здравоохранения. Идущим вперед хочется помогать. В планах дирекции в первую очередь реконструкция регистратуры поликлиники, расширение услуг для жителей Южного района Новороссийска. Подробную программу развития старейшей больницы будем разрабатывать все вместе: руководство города, дирекция СКЖД, депутатский корпус и, конечно, новороссийцы." - поделился Владимир Синяговский.

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Категория: Новости / Здоровье

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