Ягоды помогут быстрее сбросить вес, обещают диетологи

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Для похудения лучше выбирать малину, клубнику и чернику. Эти ягоды очищают организм, доставляют в тело витамины и микроэлементы. Например, в чернике содержится много аскорбиновой кислоты и клетчатки. А пищевые волокна из ягод гарантируют длительное сохранение насыщения. Это спасает от переедания.

Также черника богата антиоксидантами, спасающими от свободных радикалов, экологических неблагоприятных факторов, ультрафиолетового излучения. Ягода позволяет ускорить обмен веществ, что дает возможность снизить вес.

В свою очередь, клубника включает в себя витамины C, K, B, и помогает за счет этого уменьшить усталость. Еще в клубнике содержатся калий, магний и фолиевая кислота. Клубника укрепляет иммунитет и положительно влияет на вес.

А малина - это настоящая кладезь питательных веществ и антиоксидантов. Ягода не только спасает от развития ожирения, но и предотвращает развитие диабета за счет снижения уровня сахара в крови.

Источник: http://meddaily.ru