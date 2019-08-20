Не крутануть ли хула-хуп?

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С потеплением у любителей фитнеса значительно расширяется выбор уличных тренировок. К примеру, если дома где-то в шкафу у вас всю зиму пылился разобранный хула-хуп, то самое время достать его, собрать и отправиться с этим полезным для фигуры инвентарем на улицу. Особенно такая перспектива может показаться заманчивой тем, у кого маловато свободного пространства в доме для того, чтобы безопасно покрутить на талии обруч.

Обычный полый пластиковый обруч, знакомый нам с детства, мы без труда крутили не только на талии, но и на шее, бедрах и руках. С массивным современным хула-хуп варианты «крутануть» его сужаются в основном до области талии и бедер. Дело в том, что хула-хуп довольно тяжелый (весит до 2 кг), зачастую содержит массажные элементы и при бездумном интенсивном использовании может даже оставлять синяки и гематомы на коже. Поэтому не слишком усердствуйте в своем стремлении сделать талию к лету тоньше. Несколько минут ежедневного вращения обруча на талии в каждую сторону улучшит кровоток на этом участке, простимулирует метаболизм и уменьшит жировые отложения.



Еще один бонус от использования хула-хуп по назначению – профилактика поясничного остеохондроза. Ведь вращение такого обруча сравнимо с действием акупунктурного массажа. А чтобы избежать появления неэстетичных синяков и гематом, одевайте неопреновый пояс или любой другой уплотнитель на талию.



В смысле энергозатратности несколько минут вращения хула-хуп на талии, конечно, не дадут выдающегося расхода калорий. Он составит не более 4 кКал в минуту. Однако через несколько недель упорных тренировок с обручем вы гарантированно расстанетесь с сантиметром жировых отложений вокруг талии и бедер. Тем более, что хула-хуп - это не только инвентарь для вращения вокруг тела. Его можно использовать как утяжелитель или опору при выполнении множества классических упражнений. Давайте рассмотрим их примеры.

Упражнение 1. Повороты туловища

Встаньте прямо. Ноги расположите на ширине плеч, ладонями обеих согнутых в локтях рук удерживайте перед собой обруч. Затем, не меняя положения стоп, выполните разворот корпуса вправо. Вернитесь в исходное положение. Такой же разворот выполните влево. Количество повторов: по 8 раз в каждую сторону. Упражнение сжигает жир на талии.

Упражнение 2. Наклоны туловища

Встаньте прямо. Ноги расположите на ширине плеч, ладонями обеих поднятых над головой рук удерживайте обруч параллельно полу. Затем, не меняя положения стоп, выполните наклон корпуса вправо. Вернитесь в исходное положение. Такой же наклон выполните влево. Количество повторов: по 8 раз в каждую сторону. Упражнение убирает жировые отложения с боков.

Упражнение 3. Наклоны туловища вперед

Обруч расположите вертикально полу в широком шаге от себя, его верхний край удерживайте ладонями прямых рук, наклонитесь вперед, расположив корпус параллельно полу, почувствуйте, как тянется спина. Не опирайтесь на хула-хуп слишком сильно, иначе сломаете его. Упражнение обеспечивает мягкую растяжку позвоночника и задней части ног.

Упражнение 4. Вращение обруча вокруг своей оси

Исходным положением для выполнения этого упражнения является предыдущее. Стоя в наклоне вперед с опорой руками на обруч, катите его по полу вправо, одновременно в эту же сторону разворачивая корпус. Вернитесь в исходное положение и повторите движение влево. Упражнение обеспечивает мягкую растяжку позвоночника и задней части ног.

Упражнение 5. Неглубокие приседания

Стоя прямо, сделайте шаг вперед одной ногой. Обруч держите двумя руками, прижав его к внешней боковой поверхности бедра задней ноги. Вы словно должны поместить верхнюю часть своего тела в обрамление хула-хуп. Из этого положения выполните неглубокое приседания, сохраняя прямую спину и отведя назад ягодицы. Повторите упражнение 20 раз, затем смените положение ног и выполните еще 20 неглубоких приседаний. Работают ягодичные и мышцы бедер.

Упражнение 6. Глубокие приседания

Стоя прямо, ноги вместе, обруч расположите вертикально на полу сбоку от себя, ладонями держитесь за него сверху. Выполните глубокое приседание, полностью поместив свое тело в обрамление хула-хуп. Повторите упражнение 20 раз, затем разместите обруч с другой стороны и выполните еще 20 глубоких приседаний. Работают ягодичные и мышцы бедер.

Упражнение 7.

Махи ногой назад

Выпрямитесь, обруч расположите вертикально на полу перед собой, ладонями держитесь за него сверху. Выполните невысокий мах назад прямой ногой. Резко и быстро повторите движение 20 раз, затем смените опорную ногу и выполните еще 20 невысоких махов. Работают ягодицы и задняя часть бедра.

Упражнение 8. «Раскладушка»

Садитесь на пол. Возьмитесь за верх обруча ладонями, а его нижний край зафиксируйте на стопах. Прямые ноги поднимите над полом, корпус отклоните назад. Из этого положения согните ноги в коленях, корпус подайте вперед. Продолжайте чередовать движения 20 раз. Работают прямые брюшные мышцы.

В заключение тренировки выполните несколько упражнений на растяжку. Вот так с помощью хула-хуп можно провести полноценную комплексную тренировку дома. Практикуйте с удовольствием и пользой!

Источник: https://subscribe.ru/digest/health/life/n223001107.html