/Здоровье/

Потенциально опасная продукция выявлена у предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, в Сочи

Государственными инспекторами ветеринарного надзора и контроля Южного межрегионального управления Россельхознадзора проводятся внеплановые проверки в отношении предприятий общественного питания на территории г. Сочи.

Так в ходе проведения проверок предприятий ИП Ельникова А.Ю и ИП Бондаренко А. А. выявлено нарушение действующего ветеринарного законодательства, выразившееся в осуществлении оборота продукции животного происхождения без оформления ветеринарных сопроводительных документов.

Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода. Продукция, реализуемая без ВСД, признается некачественной и опасной.

В связи с вышеизложенным вышеуказанные предприниматели привлечены к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ в виде штрафов в размере 3 000 рублей, опасная продукция изъята из оборота.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / Здоровье

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