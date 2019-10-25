Диета кофемана. Мифы и реальность

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Шесть чашек кофе в день повышают продолжительность жизни, рассказала медицинский журналист, врач-терапевт Ольга Кашубина.

Кроме того, кофе не выводит воду из организма, не влияет на мочеиспускание и на общий фон артериального давления.

«Кофе никак не влияет на мочеиспускание, в общем и целом он влияет так же как вода. Выводится столько же, сколько и вода. Другой миф – кофе и артериальное давление. Кофе не может провоцировать гипертонический криз у гипертоника, его эффект длится слишком непродолжительное время, чтобы говорить, что это может быть опасно. Кофе поднимает давление на ближайшие 10-15 минут, как вы его употребите, но после этого давление снова снижается. Два года назад вышло исследование, посвященное долгосрочным последствиям употребления кофе. Было выявлено, что шесть чашек кофе в день повышают продолжительность жизни, снижают вероятность смерти от любых причин. Мы пока не очень понимаем, как это работает, что именно присутствует в диете кофеманов, в содержании кофе», – рассказала Ольга Кашубина.

Растворимый кофе – не какая-то химическая опасная субстанция, его делают из такого же натурального кофе.

«Если вы чувствительны к кофеину и вас потряхивает после одной чашки кофе, пейте растворимый, в этом смысле он лучше. Это тот же кофе, просто у него вероятно ниже содержание всех полезных химических веществ, просто потому, что он проходит сложную технологическую обработку в отличие от зерен. Он немного по-другому влияет на организм и в целом гораздо хуже исследован», – считает Ольга Кашубина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/