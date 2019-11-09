В Крыму с помощью системы «Меркурий» выявили недобросовестных производителей и нарушения в работе ветеринарных врачей

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Специалисты Южного межрегионального Управления Россельхознадзора в ходе мониторинга ветеринарных сопроводительных документов в компоненте «Меркурий» за минувшую неделю установили 3 факта нарушения сроков годности, 3 факта нарушения прослеживаемости продукции, 2 факта неоформления производственных ветеринарных сопроводительных документов, 1 факт несоответствия количества готовой продукции количеству исходного сырья.

Так, государственной ветеринарной службой Республики Крым в лице ветеринарного врача ГБУ РК «Республиканский ветеринарный лечебно-профилактический центр» 29 октября были оформлены производственные транзакции и производственные электронные ветеринарные сопроводительные документы, где в качестве сырья использовалась свинина охлажденная (158 кг), срок годности которой истек 28.10.2019. Таким образом, при производстве введена в оборот продукция с истекшим сроком годности, которая поступила в розничную сеть.

Аналогичная ситуация установлена на ООО «Васиет»: 24 октября ветеринарной службой предприятия оформлены производственные электронные ветеринарные сопроводительные документы на «сало копченое на дровах» и колбаску «Буковинская» из свинины, в производстве которых использовалась свинина в количестве 799 кг, срок годности которой истек 23 октября.

В Сакском районе на ООО «Набис бойня» установлено, что государственной ветеринарной службой не оформляются производственные электронные ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие происхождение мяса свинины в полутушах. Так, на предприятие поступают свиньи, и выходит мясная продукция, но процесс забоя никак не отражен в электронной системе. С начала октября по настоящее время введено в оборот более 23 тонн мяса и установить из каких животных получено мясо не представляется возможным, как следствие - не обеспечивается прослеживаемость продукции, а также нарушаются требования технических регламентов.

Аналогичная ситуация выявлена на предприятиях ООО «Агросервис 1», ИП Солдатов Ю.Ю., которые при производстве готовой мясной продукции не указывают сырье, из которого ее изготавливают. Таким образом, нарушается прослеживаемость продукции, и невозможно определить, безопасно ли сырье на этих предприятиях.

По всем установленным фактам Управлением направлена информация в Государственный комитет ветеринарии Республики Крым для принятия мер реагирования в пределах компетенции.