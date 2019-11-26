/Здоровье/

На сегодняшний день в системе российского здравоохранения в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) ведутся активные работы по 188 проектам, в том числе в области оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП).

Об этом на открытии III Международного медицинского инвестиционного форума-2019 заявил председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов. По словам депутата, на 2020 год планируется выделить около 2 млрд. руб. для поддержки частных предприятий, предоставляющих населению услуги в области высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, принят закон о концессиях. «Теперь можно брать больницы в аренду», – отметил Дмитрий Морозов.

«Высокотехнологичная медицинская помощь вошла в базовую программу ОМС еще в 2014 году. За прошедшее время количество людей, получивших ВМП, выросло с 228 тыс. человек до 1 миллиона 133 тыс. человек в 2018 году», – комментирует вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов. – «На сегодняшний день высокотехнологичную медицинскую помощь в сфере ОМС оказывают в том числе не менее 126 частных клиник. Расширение возможностей для этого сегмента отечественной медицины является одним из важных направлений развития ОМС».

Алтана Арнюдаева