ДЛЯ ОНКОБОЛЬНЫХ СОКРАЩАЮТСЯ СРОКИ ОЖИДАНИЯ МЕДПОМОЩИ ПО ПОЛИСУ ОМС

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Об этом на онлайн-конференции «Бесплатная медицина: права и возможности российский пациентов» сообщил член рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования ВСС, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, профессор Алексей Старченко. «Сроки оказания медпомощи прописаны в программах госгарантий.

Практически каждый год они пересматриваются в пользу пациентов. Так, с 2020 года изменяются сроки ожидания медпомощи для онкобольных. Между начальным подозрением на рак и первым приемом у специалиста-онколога должно проходить не более 3-х рабочих дней. Ныне действующая норма – 5 дней. Улучшаются и права на получение высокотехнологичной медицинской помощи. Ожидание процедуры компьютерной томографии для онкобольных сокращается с 14 дней до 7», – заявил Алексей Старченко.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что в 2020 г. на программу по борьбе с онкологией, которая финансируется в рамках национального проекта «Здравоохранение», дополнительно будет выделено 50 млрд. руб. В результате, общие расходы на борьбу с раком составят 120 млрд. руб., что расширит спектр оказываемой медицинской помощи.

«Одно из важнейших нововведений состоит в том, что поддержка онкобольных со стороны страховых медицинских организаций теперь осуществляется не только постфактум – после оказания медицинской помощи в виде профессиональной экспертизы. С этого года страховые представители третьего уровня получили возможность осуществлять сопровождение онкобольных с самого начала процесса лечения», – отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, – «Кроме того, неотъемлемой частью диспансеризации стал онкоскрининг, позволяющий выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях».

В рамках системы ОМС расширяются возможности не только отдельных категорий пациентов, но и всех застрахованных. Более удобными становятся процедуры оформления полиса ОМС. Теперь в интересах граждан срок действия временного свидетельства (полиса) увеличено с 30 до 45 рабочих дней.

Усиливается акцент на профилактику и раннюю диагностику. «С этого года диспансеризация стала более доступной. Граждане в возрасте от 18 лет до 39 лет могут проходить ее раз в три года, а профилактический осмотр (который предшествует диспансеризации) – ежегодно. Те, кому 40 и больше лет, имеют право ежегодно получать весь комплекс медпомощи, предусмотренной диспансеризацией», – рассказал Сергей Шкитин, зам. руководителя дирекции медицинской экспертизы ООО «АльфаСтрахование-ОМС», – «Что важно, теперь диспансеризацию можно пройти в субботу или вечером в будние дни».

В 2019 году в систему ОМС дополнительно были введены более 10 методов высокотехнологичной медицинской помощи. Например, эндопротезирование суставов конечностей, коронарная реваскуляризация миокарда и другие. Более доступной становится аппаратная диагностика (КТ, МРТ). Со следующего года для всех застрахованных срок ожидания КТ может сократиться с 30 дней до 14.

«Программы госгарантий становятся более насыщенными, растет число видов медицинской помощи, которую можно получить в рамках системы ОМС. Изменения происходят настолько стремительно, что не все успевают за ними следить. Поэтому если вы сталкиваетесь со сложностями при получении медпомощи в медицинских организациях по полису ОМС, обращайтесь к страховым представителям. Они проконсультируют и постараются помочь в решении возникающих вопросов. Все участники системы ОМС заинтересованы в том, чтобы возможные конфликты решались на ранних стадиях – в досудебном порядке», – считает Дмитрий Кузнецов.

Алтана Арнюдаева