Федеративное устройство России назвали причиной развала медицины

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Россияне живут в "разных странах" с точки зрения медицины. Такое мнение высказал директор Института развития общественного здравоохранения Юрий Крестинский. По его словам, в разных регионах люди имеют абсолютно разный уровень медицинских услуг, что приводит к расслоению общества по социальному признаку.

"В рамках федеративного устройства ответственность за развитие здравоохранения лежит на субъектах Российской Федерации. Разница в компетенциях врачей и финансовых возможностях приводит к тому, что на разных территориях одной страны, граждане имеют доступ к медицине абсолютно разного уровня. С точки зрения доступности здравоохранения, люди живут в разных странах. Кто-то внутри России живет, как в странах центральной Европы, а кто-то, как в самых отсталых странах Африки. Из-за этого Россия дезинтегрирована по социальному признаку", - считает эксперт.

Ранее о провале оптимизации системы здравоохранения заявила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, в результате этого процесса "резко ухудшилась" доступность медицинских услуг для граждан России.

Исправить последствия такой оптимизации может только вмешательство из Москвы, рассказал радио Sputnik Юрий Крестинский.

"Для выстраивания единых стандартов в масштабах страны необходимы властные рычаги. Федеральный центр должен иметь возможность вмешиваться и принимать на себя прямое управление медициной в регионах. К сожалению, действующее конституционное законодательство на сегодняшний день не позволяет это сделать. Это отдельная большая проблема, но как решить ее иначе - я не знаю и не вижу", - рассказал директор института развития общественного здравоохранения.

Источник: Дирекция вещания на русском языке МИА «Россия сегодня»