Чем позже, тем лучше. Седина в 25 - сигнал о проблемах

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Чем позже человек седеет, тем лучше. Если седина появляется в 25, то это подозрительно - рассказал в интервью радио Sputnik трихолог Георгий Абрамов.

"Если человек не пережил какой-то жесточайший стресс, когда мы понимаем, что это следствие, а вдруг на ровном месте появляется много седых волос, то это странно. В этом случае можно сделать обследование, но проблема в том, что проверить надо будет слишком много показателей и какой-то из них можно упустить, потому что мы не знаем куда смотреть".

Возможно, ранняя седина предупреждает о сбоях в иммунной системе человека и это тоже повод обратиться к врачу.

По словам Георгия Абрамова, если в организме все хорошо, нет серьезных стрессов, а то, что у нас происходит дома и на работе - это не стресс, это жизнь. Если у нас хорошая генетика по седине, то, скорее всего, волосы не начнут седеть раньше 45 -50 лет. Впрочем, пока только одни предположения по поводу появления и предотвращения седых волос.

ЗОЖ и витамины, в том числе, B12, могут замедлить процесс старения волос. Но опять же это предположения, которые исходят из здорового образа жизни. Также как нужно принимать витамины просто для того, чтобы быть здоровым.

Лекарство от седины будет найдено только тогда, когда ученые смогут докопаться до первоисточника и найти механизм возникновения седых волос.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/