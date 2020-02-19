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К.В. Гордон: В Сочи стартовала акция «Неделя мужского здоровья»

В городе-курорте Сочи стартовала акция «Неделя мужского здоровья», которая продлится с 17 по 21 февраля.

За это время в поликлиниках все желающие смогут пройти обследование на онкологию без предварительной записи и направления, сообщил председатель комитета по социальной политике, здравоохранению, депутат Городского Собрания Сочи по избирательному округу № 9 "Гагаринский", член ВПП "Единая Россия", доктор медицинских наук, профессор, заслуженный медицинский работник.

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Категория: Новости / Здоровье

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