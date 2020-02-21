В Союзе дачников поддержали идею штрафов за борщевик

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Недобросовестных людей нужно штрафовать за борщевик на участках, рассказал в интервью радио Sputnik председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. Штраф две-три тысячи должен подействовать на соседей, которые не хотят убираться или косить борщевик и амброзию.

Совет Федерации предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафом за борщевик на личных и дачных приусадебных участках. Физических лиц могут штрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей. Должностных лиц ждет штраф от пяти до десяти тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – 7-12 тысяч рублей, а юридических лиц – 20-30 тысяч рублей.

"В Московской области мы уже два года достаточно активно боремся с борщевиком. Борьба идет на землях сельхозназначения, штраф до миллиона рублей нерадивым собственникам, которые набрали земли и их не обрабатывают. Есть так называемые частные инвесторы, которые купили дачные участки и бросили их, а потом вся деревня или СНТ должны справляться с борщевиком. Надо вводить меры ответственности в отношении таких хозяев. Штраф две-три тысячи – вполне нормальный для физических лиц, заставит что-то сделать соседей, которые не хотят убираться на участке или косить борщевик и амброзию. Борщевик – беда Московского региона, на юге России – амброзия, страшный аллерген", – рассказал Никита Чаплин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/