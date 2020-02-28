Конституционный суд РФ выступил на стороне медицинских страховщиков

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Страховщики получили законное право направлять акты экспертизы качества медицинской помощи родственникам умерших пациентов.

Конституционный суд РФ обязал медицинские организации предоставлять родным и близким умершего пациента доступ к его медицинским документам. В том числе это касается и передачи родственникам результатов экспертиз качества медицинской помощи, которые страховые медицинские организации в обязательном порядке проводят во всех случаях летальных исходов застрахованных в системе ОМС пациентов.

Ранее медицинские организации отказывали родным умершего в предоставлении такой информации, ссылаясь на врачебную тайну. Запрет также действовал и на результаты медицинских экспертиз, проводимых страховыми компаниями. Даже если пациент при жизни дал согласие на то, чтобы родственники получали информацию о ходе и результатах лечения. Теперь же по постановлению КС РФ отказ в таком доступе возможен только, если пациент при жизни высказался против раскрытия сведений о себе.

«Эта проблема давно поднималась страховыми медицинскими организациями. Мы всегда считали, что при наличии заявления родственников умершего пациента, страховая компания вправе направить им акт медицинской экспертизы», – подчеркнул Алексей Старченко, член рабочей группы по развитию обязательного медицинского страхования Всероссийского союза страховщиков.

Постановление КС РФ играет важную роль для всей системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Это связано с тем, что в рамках системы ОМС контроль объемов, сроков и условий предоставления медицинской помощи, в том числе медико-экономической экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи проводят именно страховые компании. Полученные результаты экспертизы могут выявить взаимосвязь между назначенным лечением и летальным исходом. Законное предоставление этой информации упрощает досудебное и судебное восстановление прав пострадавшей стороны – родственников умершего.

«Страховщики теперь имеют абсолютно законное право направить акт экспертизы родственникам умершего пациента. Прозрачность системы принятия врачебных решений реализует главный юридический принцип – восстановление справедливости. Если пациент погиб по вине медицинской организации, то родственники вправе обратиться в суд за компенсацией морального и материального вреда. В следующий раз медицинские работники будут более ответственно относиться к организации лечения» – отметил А. Старченко.

Эксперты ВСС также полагают, что данное решение Конституционного суда РФ сократит количество уголовных дел против самих медицинских работников: «Нередко родственники умершего пациента стремятся возбудить уголовное дело против врачей только потому, что у них не было доступа к медицинской документации. Это создавало ненужное напряжение между больницей и родственниками умершего. В подобных случаях и диагноз, и ход лечения не должны быть тайной для его родственников. Принятое решение Конституционного суда защищает интересы как пациентов, так и врачебного сообщества: обе стороны получают право на справедливость».

Алтана Арнюдаева