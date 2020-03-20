Россиянам рассказали, как получить медпомощь, если вы потеряли полис ОМС

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Если вы почувствовали себя плохо, то в российской больнице или поликлинике вам помогут даже без полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Не стоит откладывать поход к врачу, если вы потеряли полис или просрочили его.

Такой совет на фоне пандемии коронавируса COVID-19 дал сопредседатель Центра стратегических инициатив развития страхового рынка Александр Коваль в интервью радио Sputnik.

"Все в электронном виде уже давно, и носить с собой полис ОМС никакой необходимости нет. В любой поликлинике, в любой больнице врач может найти ваш полюс по паспорту. Полюс в кармане нужен человеку только, чтобы успокоиться. В оказание медицинской помощи без полюса не откажут. В ситуации с коронавирусом все медицинские учреждения идут навстречу. Важно не наличие или отсутствие полюса, а то, чтобы вам не отказали в помощи, а в ней вам не откажут", - рассказал страховщик.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/