Совещание с ведущими эпидемиологами и вирусологами

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В повестке – обсуждение ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

Заместитель Председателя Правительства Татьяна Голикова провела совещание с ведущими экспертами в сфере эпидемиологии и вирусологии. В повестке – обсуждение текущей ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России.

В совещании приняли участие глава Роспотребнадзора Анна Попова, директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, заместитель директора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Пастера Александр Семёнов, президент исполкома Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Виталий Зверев, ведущий научный сотрудник Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П.Чумакова Ольга Иванова, директор Противочумного центра Антон Лопатин и научный руководитель Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н.Габричевского Владимир Алёшкин.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации