Ароматерапевт назвала защитные средства от насекомых

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Счастливчикам, которые смогут в ближайшее время отправиться на дачу, нужно вооружиться и защитными средствами, ведь где лес – там насекомые. Как противостоять комарам и клещам, в интервью радио Sputnik рассказала ароматерапевт Галина Колосова.

Эфирные масла с резкими запахами могут стать отличным средством для отпугивания комаров и другой "живности".

"Для этой цели подходят герань, лемонграсс, эвкалипт, цитронелла, гвоздика, корица, розмарин. Поскольку масла не растворяются в воде, берем какую-то спиртосодержащую жидкость, капаем туда масло, смешиваем с небольшим количеством воды. Капель 10 масла на 50 миллилитров водно-спиртовой смеси. Масла усиливают друг друга в смеси, поэтому сочетаются между собой. Можно брать по 10 капель каждого масла. Трех будет достаточно. Это средство можно наносить на себя перед походом в лес", – рассказала Колосова.

С кожи такая смесь выветривается быстро, поэтому лучше наносить ее на одежду и обновлять примерно раз в два часа. Такое средство отпугивает не только на насекомых, но и клещей, уверена эксперт.

Если вы хотите защитить от насекомых детей, то для малышей до трех лет нужно готовить отдельный раствор. Концентрация масел должна быть ниже – в сумме 5-10 капель на 50 миллилитров водно-спиртового раствора, а не 30, как для взрослых.

"И берем масла более мягкие – лаванду, эвкалипт, пихту. Не берем специи", – пояснила ароматерапевт.

Кстати, лавандовое масло – это хорошее средство и от укусов насекомых.

"Можно использовать либо чистую лаванду, либо смесь лаванды с мятой. Капельку масла нужно нанести точечно на место укуса", – посоветовала Галина Колосова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/