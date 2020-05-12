Георгий Середин подарил врачам машину фруктов и овощей

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Витаминизированную помощь от депутата новороссийской гордумы получили медики инфекционного отделения городской больницы.

10 мая стало известно, что в борьбе с коронавирусом погибла Татьяна Терновая, врач общей практики 13-й поликлиники г. Краснодара. Татьяна Николаевна стала третьей жертвой COVID-19 среди медиков на Кубани. До этого вирус унёс жизни водителя и врача-реаниматолога Лабинской ЦГБ. Новороссийских медиков в этой печальной статистики нет.

- Врачам сейчас очень нужны наша помощь и поддержка. Сегодня привез в инфекционное отделение городской больницы фрукты и овощи. Надеюсь, что они помогут врачам, медсестрам, санитарам и т.д. противостоять заразе – рассказал Георгий Середин.

Отметим, что это не первый визит депутата в инфекционную больницу. Не так давно он привозил медкам индивидуальные средства защиты: одноразовые халаты, медицинские маски.