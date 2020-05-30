После изоляции вирус никуда не денется

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Многие страны начинают поэтапно снимать ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса.

Как жить после самоизоляции и чему нас должна научить эпидемия, в интервью радио Sputnik рассказал певец Авраам Руссо.

"Запомните: и это пройдет. Но мы должны после этого быть всегда аккуратными. Не думать, что этот вирус куда-то уйдет. Надо свою деятельность продолжать полным ходом. Стараться надо вдвойне. И ко всему быть готовыми. Это был урок для нас, чтобы мы поняли, что всякое бывает в жизни. Расслабуху нельзя давать. Надо проконтролировать, что мы не сделали за эти два-три месяца. Сделать вдвое больше. И жить аккуратно. Это мои планы", – сказал Авраам Руссо.

Артист находится на самоизоляции в своем доме в Нью-Джерси. Он прилетел в США с концертом 14 марта, но выступление отменилось. В Москву возвращаться не стал, так как, по мнению Руссо, риск заразиться в аэропортах и самолетах крайне высок. По этой же причине не стал перевозить из России свою 90-летнюю маму. За ней ухаживает помощник певца.

В изоляции артист постарался организовать быт так, чтобы члены семьи не чувствовали дискомфорта. Сам он занимается спортом, но отмечает, что, соблюдая домашний режим, нужно уделять внимание не только телу.

"Необходимо укреплять свой дух. Когда человек рухнет духом, значит, он полностью рухнул. А телом – это временно. Все равно дух должен господствовать над телом", – отметил певец.

Авраам Руссо собирается подарить своим поклонникам онлайн-концерт прямо из дома в Нью-Джерси. Для этого сейчас выстраивает профессиональный звук, заказал дополнительное оборудование. Надеется, что совсем скоро организует эфир.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/