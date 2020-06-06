Минздрав одобрил применение левилимаба против осложнения от коронавируса

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Применение российского препарата с МНН левилимаб, изначально разрабатываемого биотехнологической компанией BIOCAD для лечения ревматоидного артрита, официально одобрено Министерством здравоохранения РФ для терапии проявлений цитокинового шторма у больных с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Оригинальный ингибитор рецептора ИЛ-6 левилимаб получил государственную регистрацию в рамках процедуры, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 441 из-за способности управлять цитокиновым штормом, одним из самых опасных проявлений коронавирусной инфекции.

Левилимаб создавался для терапии ревматоидного артрита, но благодаря тому, что ингибитор способен купировать цитокиновый шторм, возникающий при коронавирусной инфекции, было решено расширить спектр показаний, при которых он может быть эффективен. «Благодаря оперативному реагированию руководства и сотрудников Минздрава на нашу заявку, мы сумели провести все необходимые подготовительные этапы до регистрации максимально корректно и быстро. Теперь мы сможем контролировать развитие осложнений у пациентов с COVID-19, а следовательно, минимизировать последствия вируса для организма, — прокомментировал генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов. — Когда мы уменьшим смертность среди заразившихся коронавирусом, будем считать, что решили первую задачу. Вторая наша цель — защитить с помощью вакцины наших граждан от опасного вируса». По словам руководителя BIOCAD, в организацию доклинических и клинических исследований компанией было инвестировано порядка 400 млн рублей.

В настоящее время к клиническому исследованию препарата левилимаб при COVID-19 подключились 13 медицинских центров по всей стране, в том числе, такие как Клиническая инфекционная больница им. Боткина в Петербурге, Башкирский государственный медицинский университет, Государственное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 15 имени О.М. Филатова» Департамента здравоохранения города Москвы, Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Республиканская клиническая больница», ГБУ «Республиканская клиническая больница им. Ш.Ш. Эпендиева» (Республика Чечня) и другие. По отзывам врачей отмечается положительная динамика течения заболевания COVID-19 у пациентов с прогрессирующими клиническими признаками дыхательной недостаточности. По состоянию на 5 июня, из 204 пациентов, включенных в исследование, 140 человек выписаны в удовлетворительном состоянии, остальные находятся под наблюдением.

Напомним, что во время недавнего круглого стола "Российский и китайский опыт лечения COVID-19» на портале повышения квалификации врачей MedX.pro, российские участники обратили внимание, что за время, которое прошло с момента появления первого пациента с вирусной инфекцией до середины мая, в стране изменилась парадигма терапии: врачи стали отходить от практики немедленного переведения пациента на искусственную вентиляцию легких, предпочитая искать медикаментозные способы лечения. В частности, врачи говорили об эффективности российского препарата левилимаб.

Источник: BIOCAD