Royal Canin запустил инициативу по диджитализации ветеринарных клиник

/Здоровье/

В начале мая Royal Canin запустил проект по подключению ветеринарных клиник к специализированной платформе для проведения онлайн-консультаций врачей с пациентами.

Программа планирует охватить 100 клиник по всей России, в которых пока нет инструментов виртуальной ветеринарии. Расходы по подключению клиник к сервису и два месяца его использования Royal Canin берет на себя. Также компания рассматривает варианты масштабирования и продления программы.

Платформа для проведения онлайн-консультаций обеспечивает все возможности телеветеринарии – от административных и финансовых процессов, до ведения пациента и сохранения его ветеринарной карточки. Виртуальные ветеринарные услуги включают в себя консультации с дежурным терапевтом или профильными специалистами, расшифровку анализов, подготовку к операции и даже удаленный стационар.

«Период самоизоляции, в котором большинство жителей не только России, но и всего мира, провели немалое количество времени, показал, что с помощью онлайн инструментов можно решать самые разные вопросы – в том числе вопросы здоровья домашних животных. Мы в Royal Canin уверены, что благополучие питомцев должно оставаться на первом месте в любой ситуации. Поэтому каждым своим проектом и инициативой стремимся поддержать тех, кто причастен к здоровой жизни собак и кошек – будь то ветеринарные клиники, заводчики или сами владельцы. Сегодня мы видим, что доверие и потребность в помощи ветеринарных врачей онлайн растет и стремимся помочь клиникам дать то, что нужно их пациентам, как можно скорее», – комментирует программу Мария Золотарева, руководитель ветеринарного подразделения Royal Canin Россия и Беларусь.