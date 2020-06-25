Парфюмер рассказала, какие ароматы нельзя использовать в жару

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Парфюмерия для лета должна быть не совсем той, что осенью и зимой: солнце и жара диктуют собственные правила. Их перечислила в интервью радио Sputnik парфюмер Жанна Гладкова.

Любимый аромат – для каждого свой. И все же есть некоторые общие правила, объяснила в интервью радио Sputnik парфюмер Жанна Гладкова.

По ее словам, в жару запах духов или туалетной воды должен давать ощущение прохлады, а зимой – тепла. То есть, образно говоря, купальники не делают из меха. Так и с запахами: летом они должны быть легкие и прозрачные, считает парфюмер.

"Летом очень важно, чтобы в ароматах было много оттенков свежести, зелени, цитрусовых нюансов, влажных нот, тогда мы будем ощущать комфорт. Согреваясь на нашей коже, такие ароматы вокруг нас создают атмосферу прохлады. Если такие запахи вам не подходят, просто измените концентрацию, наносите совсем небольшое количество, чтобы не ощущать дискомфорт", – посоветовала Жанна Гладкова.

Впрочем, уверена парфюмер, летом концентрация аромата никогда не должна быть чрезмерной, особенно днем.

"Лучше в жару наносить небольшое количество духов: любой аромат, который попадает под прямые лучи солнца, может изменять звучание. Лучше всего делать "ароматное облачко" и входить в него. Волосы хорошо абсорбируют аромат, а потом понемногу отдают его: когда вы идете, дует ветерок и разносит запах, когда начинаете волноваться, кожа головы разогревается и появляется аромат. Это будет регулируемое неяркое звучание", – объяснила Жанна Гладкова.

Парфюмер уточнила, что некоторые ароматы на солнце нежелательны, поскольку в жару они звучат "удушающе".

"Это ароматы, в которых развиты шлейфы, то есть древесные, смолистые, ванильные оттенки, пудровые нюансы, потому что они обладают высокой энергией. Согреваясь под солнцем, при большой температуре они начинают очень ярко звучать. Летом это неприемлемо, а вот зимой создает эффект согревания", – пояснила Жанна Гладкова.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/