Фитосветильники для растений от российского производителя

/Здоровье/

Освещение – основополагающий фактор, влияющий непосредственно на скорость роста, качество и здоровье растений. Нехватка света приводит к замедлению роста.

Слишком яркое освещение и избыток тепла и вовсе могут погубить растительный мир. Поэтому собираясь заняться разведением теплолюбивых растений, прежде всего, необходимо позаботиться об освещении.

Сегодня растениеводам предлагается широкий выбор фитосветильников для растений: лампы накаливания; натриевые, металлогалогенные, люминесцентные, газоразрядные, светодиодные лампы, и это далеко не весь перечень устройств освещения. Каждый из видов имеет свои преимущества и недостатки, но есть и универсальные лампы, сочетающие в себе неплохие характеристики, разумное соотношение цены/качества и удобство использования – это светодиодные лампы для растений.

Светодиоды довольно молодой тип лампочек, сумевший за короткий промежуток времени вызвать к себе высокий интерес и обрести широкий круг использования. В последние десятилетия к светодиодам проявляют интерес и люди, занимающиеся выращиванием растений. И вот почему. Светодиодные лампы долговечны, обладают необходимой мощностью, потребляя при этом минимум электроэнергии, практически не выделяют тепло и представлены в широком ассортименте по спектру светового излучения, что позволяет подобрать освещение к тому или иному виду растений. А также, при всех своих преимуществах, фитосветильники отпускаются по относительно доступным ценам.

Если Вы планируете купить фитосветильник для растений компания «Экосвет» готова предложить широкий ассортимент светодиодных светильников и комплектующих высокого качества, произведенных в России. Оборудование, производимое компанией Экосвет, соответствует международным стандартам, обладает высокой энергоэффективностью и надежностью. Приобретая светодиодные светильники для растений в Экосвет, Вы получаете отличное оборудование, которое позволит выращивать здоровые растения в любое время года.

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