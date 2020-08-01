Персики и абрикосы могут быть опасны для некоторых людей

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Персики и абрикосы не следует есть больным диабетом, а также людям с повышенной кислотностью желудка и лишним весом, заявила врач-диетолог Инна Кононенко.

В интервью "Росбалту" она отметила, что от этих фруктов не увеличится вес, но они могут обострить некоторые хронические заболевания.

Кроме того, персики и абрикосы высокая аллергенность, поэтому в рацион маленьких детей их нужно вводить осторожно и постепенно.

Специалист также рассказала о полезных свойствах эти фруктов.

В частности, они помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями, нормализуют давление и держат в тонусе стенки сосудов. Кононенко отметила, что если человека иногда мучают судороги, ему следует обратить внимание на персики и абрикосы.

Источник: https://www.mk.ru/