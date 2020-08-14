Роспотребнадзор опроверг появление очага чумы на Алтае

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В Республике Алтай обнаружили чуму, но информация о появлении очага смертельного заболевания – это фейк. Об этом рассказал в интервью радио Sputnik директор Алтайской противочумной станции Роспотребнадзора Евгений Рождественский.

В Туве и в Республике Алтай эти летом появилась чума. Специалисты Роспотребнадзора выявили это заболевание в крови местных грызунов.

На фоне пандемии коронавируса информация о чуме в России моментально распространилась по региональным СМИ и социальным сетям, что привело к искажению данных. Евгений Рождественский утверждает, что никакой угрозы для людей нет, а чума у животных – это ежегодное явление.

"Это абсолютно ложная информация. Появление очага – это преувеличение. На самом деле просто текущая эпизоотия (эпидемия у животных - ред.). Ничего нового там нет. Никакого очага возникшего там нет и не было. Это ежегодная эпизоотия чумы у грызунов. Просто журналист неправильно понял и неправильно преподнес данную информацию. Ни заболевших людей, ни чрезвычайных ситуаций нет. Это ложная информация", – рассказал радио Sputnik директор Алтайской противочумной станции Роспотребнадзора.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/