Чем опасен оксибутират натрия
Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия, пишут СМИ. Что это за вещество, рассказал радио Sputnik руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин.
Алексей Навальный остается в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи №1. Главный врач этого медицинского учреждения Анатолий Калиниченко рассказал РИА Новости, что врачи делают все возможное, чтобы спасти пациента.
В больницу Навальный попал из самолета. Во время перелета Томск-Москва у оппозиционера начались проблемы со здоровьем, и борт совершил экстренную посадку в Омске, где его и госпитализировали.
Причину резкого ухудшения здоровья известного российского оппозиционера врачи не вправе разглашать без его согласия. Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что Навального отравили оксибутиратом натрия, который подмешали в чай. Что это за вещество, рассказал радио Sputnik токсиколог Алексей Лодягин.
"Оксибутират натрия – это вещество, в зависимости от дозы и стадии действия, может оказывать возбуждающее или угнетающее действие на нервную систему. Оно вызывает угнетение сознания вплоть до комы", - объяснил врач.
Врачи подключили Алексея Навального к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"Если он не пережил серьезную гипоксию (кислородное голодание – ред.), если он находится на искусственной вентиляции легких, если его организму обеспечен на должном уровне транспорт кислорода, то у этого пациента все должно закончиться благополучно. Но это произойдет только при таких условиях. Если организм пережил гипоксию и есть последствия, то тут уже могут быть разные нюансы", - заключил Алексей Лодягин в интервью радио Sputnik.
Источник: https://radiosputnik.ria.ru/