Чем опасен оксибутират натрия

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Алексея Навального могли отравить оксибутиратом натрия, пишут СМИ. Что это за вещество, рассказал радио Sputnik руководитель отдела клинической токсикологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Алексей Лодягин.

Алексей Навальный остается в реанимации омской больницы скорой медицинской помощи №1. Главный врач этого медицинского учреждения Анатолий Калиниченко рассказал РИА Новости, что врачи делают все возможное, чтобы спасти пациента.

В больницу Навальный попал из самолета. Во время перелета Томск-Москва у оппозиционера начались проблемы со здоровьем, и борт совершил экстренную посадку в Омске, где его и госпитализировали.

Причину резкого ухудшения здоровья известного российского оппозиционера врачи не вправе разглашать без его согласия. Telegram-канал Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что Навального отравили оксибутиратом натрия, который подмешали в чай. Что это за вещество, рассказал радио Sputnik токсиколог Алексей Лодягин.

"Оксибутират натрия – это вещество, в зависимости от дозы и стадии действия, может оказывать возбуждающее или угнетающее действие на нервную систему. Оно вызывает угнетение сознания вплоть до комы", - объяснил врач.

Врачи подключили Алексея Навального к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Если он не пережил серьезную гипоксию (кислородное голодание – ред.), если он находится на искусственной вентиляции легких, если его организму обеспечен на должном уровне транспорт кислорода, то у этого пациента все должно закончиться благополучно. Но это произойдет только при таких условиях. Если организм пережил гипоксию и есть последствия, то тут уже могут быть разные нюансы", - заключил Алексей Лодягин в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/