Михаил Мишустин подписал постановление о строительстве реабилитационного комплекса в Астрахани

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Финансирование поступит в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Более 2,2 млрд рублей будет направлено на строительство реабилитационного комплекса при Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Астрахани. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства пойдут на проектирование и возведение двух корпусов общей площадью более 18 тыс. кв. м. Учреждение сможет принимать до 60 человек одновременно – как взрослых, так и детей. Все работы планируют завершить к 2024 году.

Стационар повысит качество реабилитации пациентов, которые перенесли операцию на сердце, и поможет им скорее вернуться к привычному образу жизни.

Источник: http://government.ru/