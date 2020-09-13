/Здоровье/

Михаил Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Средства поступят из резервного фонда Правительства.

На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне ?2020–2021 годов будет дополнительно направлено 4,1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит приобрести ещё более 15,5 млн доз препарата. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства.

О важности профилактики гриппа Михаил Мишустин говорил на заседании Правительства 10 сентября. В этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, должны иметь возможность бесплатно сделать прививку от гриппа. Такую задачу поставил Президент, напомнил глава Правительства.

Источник: http://government.ru

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

Последствия крупного пожара в российской восьмиэтажке показали на видео

Минздрав Белоруссии заявил о прохождении пандемии «с общей победой»

Главой Ненецкого автономного округа избран врио региона Юрий Бездудный

Михаил Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

Правительство разрешило использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов «Гонец-М»