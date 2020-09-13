Михаил Мишустин выделил 4,1 млрд рублей на закупку вакцины от гриппа

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Средства поступят из резервного фонда Правительства.

На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне ?2020–2021 годов будет дополнительно направлено 4,1 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит приобрести ещё более 15,5 млн доз препарата. Средства будут выделены из резервного фонда Правительства.

О важности профилактики гриппа Михаил Мишустин говорил на заседании Правительства 10 сентября. В этом году как можно больше людей, особенно из группы риска, должны иметь возможность бесплатно сделать прививку от гриппа. Такую задачу поставил Президент, напомнил глава Правительства.

Источник: http://government.ru