Более 20 тысяч куриных яиц без документов уничтожено в крематоре в Армавире

/Здоровье/

На стационарном посту ДПС автодороги «Кавказ» в Успенском районе для проверки документов был остановлен автомобиль.

В ходе контроля установлено, что гражданин осуществлял перевозку продукции животного происхождения – яйцо куриное в количестве 20880 штук из Ставропольского края в г.Армавир без ветеринарных сопроводительных документов.

Продукция перевозилась в картонных коробках, этикетка и иная маркировка согласно действующего законодательства отсутствовала.

Гражданин не предоставил для проверки документы, сопровождающие продукцию, таким образом установить территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, эпизоотическое состояние места ее выхода невозможно.

Потенциально опасная и некачественная продукция уничтожена в крематоре в г.Армавир, в отношении собственника возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.10.8 и ч.2 ст.14.43 КоАП РФ.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/