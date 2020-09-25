Офтальмолог в Красноярске: в какую клинику стоит обратиться
Офтальмологи специализируются на проведении обследования глаз. Эти специалисты назначают корректирующие линзы и очки.
Также они могут проводить операции на глазах. Если вы считаете, что вам необходимо обратиться к офтальмологу, советуем выбрать центр восстановительной медицины красноярск который называет лучшим. Здесь вы сможете сэкономить ваше время и деньги. Офтальмологи имеют навыки диагностики, мониторинга и лечения различных заболеваний глаз, включая глаукому и катаракту.
Когда нужно обращаться к офтальмологу
Решение о том, нужно ли вам обратиться к офтальмологу, зависит от ваших потребностей и симптомов.
Признаки того, что нужно обратиться к офтальмологу:
- потеря зрения или ухудшение зрения на один или два глаза;
- вы видите пятна, вспышки света;
- полосы или неровные линии света, искажения или волнистые линии;
- двоение в глазах, размытость изображения;
- глаза слезятся или покраснели;
- изменения в вашем цветовом восприятии.
Если наблюдается косоглазие или непривычное напряжение в глазах, обращайтесь к специалисту. Это касается тех случаев, если вы заметили признаки инфекции в одном или обоих глазах: покраснение, отек и выделения.
Офтальмолог или оптометрист
Решение о том, нужно ли вам обратиться к офтальмологу, зависит от ваших потребностей и симптомов. Оптометрист проводит осмотр для выявления проблем со зрением, выписывает корректирующие линзы. Некоторые оптометристы предлагают лечение слабовидящих, проводят терапию зрения. К этому специалисту нужно обращаться только в том случае, если ваши глаза здоровы, вам нужен только осмотр или обновление ваших очков или контактных линз.
Выбор офтальмолога – важное решение. Вам нужен специалист, на которого вы можете положиться. Если вам нужен офтальмолог красноярск рекомендует обратиться в частную клинику «Реновацио», потому что это дает ряд преимуществ:
- вам не нужно будет стоять в очередях;
- не нужны дополнительные расходы;
- в частных клиниках работают лучшие специалисты;
- гибкий и удобный для вас график.
Офтальмологи в частных клиниках лечат все типы глазных заболеваний. Они прописывают лекарства и проводят операции на глазах. Важно обращаться в надежную клинику, которая продолжительное время работает в сфере медицинских услуг. Здесь должны работать опытные специалисты, использоваться качественное оборудование. При этом стоимость услуг должна быть доступной.