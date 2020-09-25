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Офтальмолог в Красноярске: в какую клинику стоит обратиться

Офтальмологи специализируются на проведении обследования глаз. Эти специалисты назначают корректирующие линзы и очки.

Также они могут проводить операции на глазах. Если вы считаете, что вам необходимо обратиться к офтальмологу, советуем выбрать центр восстановительной медицины красноярск который называет лучшим. Здесь вы сможете сэкономить ваше время и деньги. Офтальмологи имеют навыки диагностики, мониторинга и лечения различных заболеваний глаз, включая глаукому и катаракту.

Когда нужно обращаться к офтальмологу

Решение о том, нужно ли вам обратиться к офтальмологу, зависит от ваших потребностей и симптомов.

Признаки того, что нужно обратиться к офтальмологу:

  • потеря зрения или ухудшение зрения на один или два глаза;
  • вы видите пятна, вспышки света;
  • полосы или неровные линии света, искажения или волнистые линии;
  • двоение в глазах, размытость изображения;
  • глаза слезятся или покраснели;
  • изменения в вашем цветовом восприятии.

Если наблюдается косоглазие или непривычное напряжение в глазах, обращайтесь к специалисту. Это касается тех случаев, если вы заметили признаки инфекции в одном или обоих глазах: покраснение, отек и выделения.

Офтальмолог или оптометрист

Решение о том, нужно ли вам обратиться к офтальмологу, зависит от ваших потребностей и симптомов. Оптометрист проводит осмотр для выявления проблем со зрением, выписывает корректирующие линзы. Некоторые оптометристы предлагают лечение слабовидящих, проводят терапию зрения. К этому специалисту нужно обращаться только в том случае, если ваши глаза здоровы, вам нужен только осмотр или обновление ваших очков или контактных линз.

Выбор офтальмолога – важное решение. Вам нужен специалист, на которого вы можете положиться. Если вам нужен офтальмолог красноярск рекомендует обратиться в частную клинику «Реновацио», потому что это дает ряд преимуществ:

  • вам не нужно будет стоять в очередях;
  • не нужны дополнительные расходы;
  • в частных клиниках работают лучшие специалисты;
  • гибкий и удобный для вас график.

Офтальмологи в частных клиниках лечат все типы глазных заболеваний. Они прописывают лекарства и проводят операции на глазах. Важно обращаться в надежную клинику, которая продолжительное время работает в сфере медицинских услуг. Здесь должны работать опытные специалисты, использоваться качественное оборудование. При этом стоимость услуг должна быть доступной.

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Категория: Новости / Здоровье

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