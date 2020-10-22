/Здоровье/

Весь ужас прививается населению не опасностью самого вируса или любого другого возбудителя! Человек не так боится чумы, проказы, эболы, потому что невозможно заболеть этими заболеваниями в массе без проявленных симптомов.

Эти известные опасные болезни, которые вызывают мистический ужас у народов планеты Земля, включая сибирскую язву, холеру, тиф, дифтерию, полиомиелит и малярию, онковирусы, не заставят людей прятаться в своих домах и отстраняться друг от друга, потому что эти болезни вызывают очевидные и симптомы заметны для окружающих и имеют достаточно высокий уровень смертности. Пациенты с этими заболеваниями просто не могут физически бродить по городам и поселкам, безнаказанно заражая окружающих.

Случаи бессимптомной кареты этих заболеваний встречаются крайне редко и представляют собой статистическую ошибку.

Впервые на памяти попробовали этот термин бессимптомной кареты, опасной инфекции, чтобы погрузить людей в буквальную панику, на вирус СПИДа (ВИЧ). Людей учили, что этой болезнью можно заболеть так, чтобы ее незаметно окружающие, следовательно, все потенциально опасны! Ведь на лбу не написано, что у человека ВИЧ!

С ВИЧ использовалась следующая стратегия манипуляции: карета без ярко выраженных симптомов, опасная инфекция (100 % зараза - с кем контактировал, тот заразился) сочеталась с заявлением о неизбежности смерти от этого вируса (100 % смертности) лет.

Таким образом, можно было посеять колоссальную панику в мире. Продажи контрацептивов выросли на 1000 %! На этом основании по всему миру открылись сотни тысяч центров планирования семьи. В нашей стране сотни людей покончили жизнь самоубийством, узнав о заражении этой неизвестной болезнью. Огромное количество людей по всему миру имеют свою репутацию и разрушенные жизни. Сотни семей распались. Сотни браков провалились. Сотни тысяч детей не родились. О других фигурах говорить не буду. Вот что я чувствую сама.

Сегодня известно, что споры о самом наличии этого вируса (ВИЧ) не утихают. Всем понятно, что лечение возможно и очень удачно. Нет ни 100 % заразности, не говоря уже о летальности, ни когда-либо.

При этом синдром дефицита иммунитета сам был как до обнаружения ВИЧ, так и после полного его воздействия (если есть). Поскольку дефицит иммунитета имеет широкий спектр причин и абсолютно идентичные симптомы. Следовательно, восстановление возможно широким спектром методов.

История о коронавирусе учла множество ошибок, как видим. Население, а до этого сами специалисты эффективно сводились с ума и заставили принять это безумное утверждение, что человек, у которого НЕТ СИМПТОМ НИКОЙ БОЛЕЗНИ, может ЭФФЕКТИВНО ЗАРАЗИТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ (ПРОСТО БЫВАЕТ И ПРОХОДИТ!) КОРОНАВИРУС!

Но это еще не все, это обязательно сочетается с утверждением, что человек может заразиться вирусом в любое время и ничто его не спасет, он даже не защищен от заражения масками и перчатками, поэтому тесты действуют только при в тот момент, когда они получены.

ПОЖАЛУЙСТА ПРИМЕЧАНИЕ: НЕТ РАМКИ НА СКОЛЬКО НЕГАТИВНЫЙ ТЕСТ НА КОВИД ДАВНО!

Важно, чтобы это был коронавирус, а не любой другой вирус! Так как у всех коронавирусы! Как сказал академик Чучалин, мы впитываем коронавирусы с молоком матери и являемся носителями их всю жизнь! Поэтому у любого из нас может быть диагностирован коронавирус (тот или иной). НИКТО не доказал нам, что эти тесты чувствительны к этому конкретному коронавирусу. Это просто пропаганда! Более того, зараженные тесты были выявлены практически сразу, что является частью операции ?? коронавирус ".

По сравнению с ВИЧ, операция Коронавирус - блестящее представление.

1. Любой человек может стать потенциально виновным в заражении других людей и посадить в тюрьму.

2. Любого человека можно посадить под домашний арест без каких-либо преступлений с его стороны.

3. Любого человека могут оштрафовать крупные суммы просто за то, что он заболел простудой. Особенно удобно штрафовать, если ваши симптомы тяжелые (не дай бог высокая температура, головокружение, тошнота, слабость, сильные боли в теле). В этом состоянии отправлять селфи крайне сложно и неудобно.

4. Контроль за субъектами малого и среднего бизнеса растет бессрочно, который можно уничтожить в любое время под видом наблюдения за противоэпидемией и заботы о здоровье населения.

5. Есть возможность тотального цифрового контроля населения. 6. Есть высокий соблазн снизить социальные расходы (дистанционное обучение, дистанционное лечение и т.д. ). 7. Неограниченная власть над человеческой жизнью и свободой внезапно вне всяких законов переходит в руки неизвестных из одного конкретного отдела (в России это Роспотребнадзор), которых никто не выбирал! 8. Есть возможность неограниченного влияния на психику людей с помощью принуждения носить маски и перчатки, что разрушает критическое мышление человека, его осознание своей гражданской и человеческой свободы, разрушение института свободы совести и принуждения к медицинской помощи, которая сегодня не принудительно даже опасна для общества психически нездоровых людей. 9. Была неограниченная возможность манипуляции на уровне безопасности и геополитики. Происходящее настолько опасно и разрушительно, что трудно переоценить эту опасность. Операция Коронавирус порождает реальную пандемию психических расстройств, полное презрение закона и законов, как в рамках применения национальных законов, так и международного права, неограниченные возможности обмана целых народов и массовые манипуляции сознанием людей. Ольга Карнилова социальный психолог.

Источник: Телеграм-канал