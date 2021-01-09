Американские горки/ Диета Мартина Катана

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Данную диету создал американский психолог Мартин Катан, утверждающий, что с её помощью ему удалось потерять 31 килограмм веса, вследствие чего он написал и выпустил книгу в 1986 году.

Диета пользуется популярностью и по сей день, базируется на чередовании калорийности и, по мнению её создателя, оптимально подходит для женского организма.

Цикл диеты - 21 день. При условии регулярных физических нагрузок, за время соблюдения диеты можно потерять до 10 килограммов. Без нагрузок - до 6 килограммов.





День диеты Суточная калорийность пищи 1 600 ккал 2 600 ккал 3 600 ккал 4 900 ккал 5 900 ккал 6 900 ккал 7 900 ккал 8 1200 ккал 9 1200 ккал 10 1200 ккал 11 1200 ккал 12 1200 ккал 13 1200 ккал 14 1200 ккал 15 600 ккал 16 600 ккал 17 600 ккал 18 900 ккал 19 900 ккал 20 900 ккал 21 900 ккал - выход из диеты



Первые дни диеты будут крайне тяжелы для тех, кто не привык жёстко ограничивать калории. Мартин Катан не рекомендует полностью исключать жиры из рациона, так как они необходимы для нормального метаболизма.

Повторение цикла возможно не ранее, чем через 2-3 месяца, в зависимости от переносимости системы.

Противопоказания: перед использованием диеты необходима консультация специалиста или диетолога.

Источник: https://www.diets.ru/dieta/Martin-Katahn-dieta/