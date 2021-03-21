Когда очередь дойдет до Краснодарского края?

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Росздравнадзор потребовал от губернатора Владимирской области Владимира Сипягина до 1 июля устранить нарушения, выявленные в деятельности департамента здравоохранения.

Инспекторы ведомства с 11 февраля по 11 марта проверяли деятельность регионального депздрава по обеспечению лекарствами льготников. Было установлено, что по состоянию на 11 марта на отсроченном обслуживании в аптеках находилось 3,4 тысячи рецептов.

В Росздравнадзоре пришли к выводу, что департамент здравоохранения вовремя не определил потребность в лекарственных препаратах для льготников и опоздал с проведением торгов на их закупку. Кроме того, материлы проверки будут направлены в прокуратуру, Следственный комитет и главному федеральному инспектору по Владимирской области.

Следует заметить, что еще до проверки Росздравнадзора прокуратура вносила губернатору предложение о привлечении к дисциплинарной ответственности первого вице-губернатора Сергея Шевченко. В феврале служебная проверка была начата и в отношении главы облздрава Елены Утемовой.

Сам Владимир Сипягин ранее заявлял, что служащие, допустившие нарушения, будут привлекаться к ответственности. Однако проблема с лекарствами, очевидно, весьма серьезная - ведь о ней стали говорить еще с начала года. А губернатору уже не один раз вносили представления на подчиненных, но это тоже не помогает решить вопрос.

Источник: @Смутное время