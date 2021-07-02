Будьте здоровы и благополучны!

/Здоровье/

Гоша Кварацхелия из Сочи. Ему 4 года. Диагноз - туберозный склероз, структурная эпилепсия. Гоше требуется лекарство на полгода стоимостью 173 697 рублей.

"Сын рос здоровым, развивался по возрасту, но в пять с половиной месяцев у него случился первый судорожный приступ. Гошу госпитализировали в Краснодар, в Детскую краевую больницу, и там диагностировали туберозный склероз. Это генетическое заболевание, при котором в органах и тканях образуются множественные доброкачественные опухоли. Они нарушают работу организма, особенно нервной системы, становятся причиной судорожных приступов. Врачам долго не удавалось найти лекарство, которое бы сдерживало судороги. За это время Гоша совсем перестал улыбаться и реагировать на окружающих. Улучшения наступили после применения препарата сабрил. Сын стал развиваться. Сейчас он ходит в детский сад, участвует в конкурсах, любит рисовать, танцевать, играть в футбол. Прекращать терапию нельзя, сабрил необходим по жизненным показаниям. Но в России он не зарегистрирован, за счет средств госбюджета не выдается. Раньше прибрести лекарство помогали региональные фонды, сейчас у них нет такой возможности. Наш запас сабрила на исходе, а лечение прерывать нельзя. Самостоятельно купить лекарство возможности нет: в семье четверо детей, денег хватает только на самое необходимое. Прошу вас, помогите!" - рассказала Анжелика Кварацхелия, Краснодарский край(Фото из архива семьи).

Ведущий научный сотрудник отдела психоневрологии и эпилептологии Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева Марина Дорофеева (Москва): «Георгию необходимо продолжать прием препарата сабрил (вигабатрин) по жизненным показаниям. Лекарство доказало эффективность при купировании судорожных приступов. Сабрил не зарегистрирован в России, но разрешен к применению».

Как помочь Гоше?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/letter/56/20457

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Гоша Кварацхелия)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Гоши Кварацхелия);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Гоши Кварацхелия

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Гоша Кварацхелия);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд