Врач предупредил об опасности успокоительных

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Самолечение успокоительными средствами может привести к опасным последствиям. Об этом в интервью рассказал врач психиатр-нарколог Василий Шуров.

В России активизировались форумы пациентов, где люди, склонные к повышенной тревожности, обмениваются информацией и пытаются заменить друг другу врача, отметил в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, это становится серьезной проблемой, особенно когда непрофессионалы рекомендуют своим читателям принимать лекарственные препараты, например, успокоительные.

"К сожалению, в беспокойное, турбулентное время становится модным самостоятельно ставить себе диагнозы: депрессия, биполярное расстройство, тяжелый декомпенсированный стресс, бессонница. Дальше начинается – люди идут в "Яндекс" и Google, сидят на форумах, читают статьи, и, как бабушки на скамейке, советуют друг другу: "Я лопушок к коленке привязала, мне помогло, попробуй и ты"", – поделился наблюдением врач.

Между тем назначать успокоительные препараты должен специалист, причем имеющий не только медицинское образование, но и соответствующий опыт, уверен он.

"Назначением таких препаратов (успокоительных, – ред.) занимается врач-психиатр, специалист, который учится шесть лет общих (получает высшее медицинское образование, – ред.), затем два года на психиатра, и потом требуется, как правило, достаточно серьезный опыт, чтобы спокойно назначать психотропные препараты (влияющие на психическое состояние, эмоции и поведение, – ред.) – седативные, снотворные, антидепрессанты, нейролептики", – уточнил Василий Шуров.

Когда человек назначает себе препарат самостоятельно, не по медицинским показаниям, это может привести к серьезным побочным эффектам, продолжил нарколог.

"Многие препараты (назначаемые психиатром, – ред.) обладают свойством вызывать зависимость. Есть понятие "рост толерантности", когда таблетка перестает действовать, надо пить две, три или четыре. Есть понятие "рикошет", когда человек резко отменяет прием препарата, в то время как все психотропные препараты должны отменяться по определенным принципам. Человеку становится хуже, он возвращается к препарату, начинает употреблять его годами, доводит себя до состояния, когда возникают серьезные проблемы с почками и печенью или серьезные нарушения деятельности центральной нервной системы", – объяснил Василий Шуров.

Вначале обязательно нужно обратиться к специалисту, чтобы он поставил диагноз и назначил четкую схему лечения, подчеркнул он. Многим тревожным людям достаточно проработать проблему с психотерапевтом, и препараты не понадобятся, считает врач.

Зубова Ольга Анатольевна

