Как победить зимнюю депрессию?

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Перепады настроения, снижения концентрации внимания и нарушения аппетита? Знакомьтесь, зимняя депрессия.

Для борьбы с ней специалисты советуют наладить режим сна и больше бывать на свежем воздухе. Также помогут занятие любимым делом, наблюдение за своим состоянием и своевременное обращение к врачу.

Не торопитесь ставить себе диагноз, сказала в интервью радио Sputnik психолог семейного медицинского центра «Пангея» Надежда Рябичкина.

«Возможно, обострились хронические заболевания, которые вызывают то самое угнетенное состояние, вы плохо себя чувствуете, у вас меняется настроение. Депрессия – это медицинский термин. Часто мы употребляем его бездумно и называем просто состояние, когда человек расстроен, когда какая-то стрессовая ситуация действует угнетающе. Депрессия – диагноз, который может поставить только врач. Если человек говорит, что самостоятельно преодолел депрессию, скорее всего, это была не она», - сказала психолог.

По ее словам, есть категории людей, которые склонных к депрессивным состояниям.

«Таким людям надо внимательнее относиться к своему психологическому состоянию. Депрессивное состояние мешает качеству жизни. Общепринятое правило не замыкаться в себе, больше выходить в люди – это хорошо, но не всегда работает и не каждому это необходимо. Есть люди, которым комфортнее пережить это в одиночестве. Таких людей надо оставить в покое, дать время восстановиться. Помощь близких важна, нужна, нужно быть внимательнее друг к другу», – рассказала Надежда Рябичкина.

Источник: https://ria.ru/radio/