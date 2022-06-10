Почему летом голова может чаще болеть? Мнение невролога

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Некоторые люди летом страдают от головной боли чаще, чем обычно, рассказал в интервью врач-невролог Павел Хорошев. Он объяснил, почему это происходит.

Лето – сезон, когда у многих людей учащаются головные боли, отметил в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев. По его словам, это связано с усиленным потоотделением и нехваткой воды в организме.

"Наиболее частая причина, практически универсальный фактор возникновения головных болей летом – нехватка воды. Из-за этого ухудшается реология крови, то есть ее текучесть, а значит, и кровоснабжение всех органов, в том числе самого главного органа, который потребляет огромное количество энергии, – головного мозга. Поэтому и возникает головная боль. Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет", – уточнил Павел Хорошев.

Здоровому человеку летом нужно выпивать два или два с половиной литра воды в день, продолжил невролог. Однако есть заболевания, при которых большое количество воды противопоказано, добавил он.

"Летом в сутки нужно выпивать два или два с половиной литра воды, а зимой – полтора или два литра, если нет противопоказаний. Это, в частности, нарушения деятельности почек, сердца. Еще одно исключение – когда у человека есть асцит, то есть состояние, когда в брюшной полости скапливается большое количество жидкости. У всех там есть небольшое количество жидкости, плещется примерно 30-100 миллилитров, но у некоторых людей из-за ряда заболеваний, особенно печени, количество воды в брюшной полости может увеличиваться даже до нескольких литров. Таким людям большое количество воды противопоказано. Если этих недугов нет, то благодаря двум или двум с половиной литрам воды в сутки летние головные боли для многих станут просто воспоминанием", – заключил Павел Хорошев.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»