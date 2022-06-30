"Категорически запрещено". Кому нельзя есть ранние арбузы

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Употребление ранних арбузов в ряде случаев опасно для здоровья, предупредил кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский. В интервью он назвал категории людей, которым лучше отказаться от такого десерта.

В российских магазинах появились арбузы нового урожая. При выращивании этих плодов, скорее всего, использовалось большое количество удобрений, считает кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. По его словам, далеко не всем людям можно есть ранние арбузы.

"Ранние арбузы потому и ранние, что в подавляющем большинстве случаев для их выращивания недобросовестные бизнесмены используют азотно-фосфорные удобрения в больших количествах. Скопление токсичных компонентов может приводить к отравлениям. Наиболее чувствительны к ним люди с ослабленным здоровьем, выздоравливающие после болезни, а также дети, пожилые люди и беременные женщины. Вот этим группам людей категорически запрещено употреблять ранние арбузы", – сказал Андрей Бобровский в интервью радио Sputnik.

Опаснее всего покупать арбузы на придорожных развалах, отметил он. Во-первых, там у продавцов могут отсутствовать документы, подтверждающие качество товара, пояснил медик. Во-вторых, вещества, содержащиеся в выхлопных газах, могут накапливаться в мякоти, добавил Андрей Бобровский.

При покупке арбуза важно следить за тем, чтобы на его поверхности не было надрезов, продолжил диетолог.

"Надрез – нехорошая вещь. Ножом заносятся микробы и токсичные вещества. Он сначала проходит сквозь кожуру, и с ее поверхности в мякоть поступают те самые азотно-фосфорные удобрения, которыми пичкали землю", – уточнил Андрей Бобровский.

Безопасными можно считать арбузы, которые появляются примерно в середине августа, полагает он.

"Нормальные арбузы появляются в разных регионах в разное время. Но обычно это происходит примерно к середине августа. Конечно, в самых южных регионах нашей страны или в ближайших зарубежных странах они могут и раньше появиться. Но я бы не рисковал пробовать их до середины августа", – заключил Андрей Бобровский.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»