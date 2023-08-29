/Здоровье/

Выявление в Воронежской области случая заражения человека сибирской язвой прокомментировал в эфире радио Sputnik доктор биологических наук Андрей Летаров.

Введенный на севере Воронежской области режим ЧС из-за сибирской язвы включает стандартные для таких случаев мероприятия, никакого риска возникновения эпидемии заболевания нет, считает заведующий лабораторией вирусов микроорганизмов Института микробиологии им. Виноградского ФИЦ Биотехнологии РАН, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Андрей Летаров.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Воронежской области сообщили, что в Панинском районе зарегистрирован случай заболевания человека сибирской язвой, проводятся противоэпидемические мероприятия. Причиной послужила разделка туши зараженного животного.

"Такие случаи периодически возникают. На них есть стандартный способ реагирования, он достаточно жесткий, потому что сама по себе болезнь действительно опасная, может приводить к смерти. У сибирской язвы есть еще одна неприятная особенность: при попадании этого микроорганизма в почву, например, при захоронении умерших животных, его устойчивые формы, так называемые эндоспоры, могут сохраняться годами, а при некоторых условиях – десятилетиями. Возникновение в наших широтах очагов сибирской язвы обычно связывают с контактом со старыми могильниками, где были захоронены больные животные. Микроорганизмы могут выноситься на поверхность, например, червями. Поэтому некоторые животные могут заболеть. Вот тогда от животных могут заболеть единичные люди", – рассказал Андрей Летаров в эфире радио Sputnik.

Режим ЧС, введенный в Панинском районе Воронежской области, включает в себя ряд стандартных мероприятий, продолжил эксперт.

"В частности, определяют границы, где есть потенциальная опасность заражения, исключают перемещение не вакцинированных животных или продуктов убоя. Кроме того, исключаются захоронения забитых из-за сибирской язвы животных. Никакого риска возникновения эпидемии сибирской язвы у нас нет, это просто технически невозможно", – заключил Андрей Летаров.