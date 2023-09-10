Депутат Госдумы Иван Демченко рассказал о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в х. Плавненском Киевского сельского поселения.

Иван Демченко на постоянном контроле держит ход реализации национальных проектов в муниципалитетах.

«Открытие таких медучреждений в отдаленных и малочисленных поселениях имеет большое значение для улучшения общественного здоровья и развития этих территорий. Это особенно важно в контексте развития здравоохранения и улучшения качества жизни наших граждан», - заявил депутат в своих социальных сетях.

Создание ФАП происходит по национальному проекту «Здравоохранение». Общий объем финансирования составляет более 9 млн. рублей.

Все масштабные работы завершены. Монтаж модульной конструкции выполнен, все необходимое для оснащения оборудование закуплено, территория благоустроена. Проходит оформление всех необходимых документов. В сентябре ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК ожидает приезд специалиста по программе «Земский фельдшер» и ФАП будет готов принимать пациентов.