/Здоровье/

Депутат Госдумы Иван Демченко рассказал о строительстве фельдшерско-акушерского пункта в х. Плавненском Киевского сельского поселения.

Иван Демченко на постоянном контроле держит ход реализации национальных проектов в муниципалитетах.

 

«Открытие таких медучреждений в отдаленных и малочисленных поселениях имеет большое значение для улучшения общественного здоровья и развития этих территорий. Это особенно важно в контексте развития здравоохранения и улучшения качества жизни наших граждан», - заявил депутат в своих социальных сетях.

Создание ФАП происходит по национальному проекту «Здравоохранение». Общий объем финансирования составляет более 9 млн. рублей.

Все масштабные работы завершены. Монтаж модульной конструкции выполнен, все необходимое для оснащения оборудование закуплено, территория благоустроена. Проходит оформление всех необходимых документов. В сентябре ГБУЗ «Крымская ЦРБ» МЗ КК ожидает приезд специалиста по программе «Земский фельдшер» и ФАП будет готов принимать пациентов.

Просмотров: 171 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

Депутат Госдумы Иван Демченко провёл рабочую встречу с главой Крымского района Сергеем Лесь

Иван Демченко о ходе выборов в Краснодарском крае

3 сентября впервые в России отмечается как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Депутат Госдумы Иван Демченко на встрече с избирателями выразил соболезнования по случаю скорбной даты России - Дня солидарности в борьбе с терроризмом

Правительство России возобновляет предоставление льготных кредитов для инфраструктурных проектов в сфере дорожного хозяйства