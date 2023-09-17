Медики КФл отработали оказание первичной доврачебной помощи условно раненым на поле боя

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В пункте базирования Каспийской флотилии (КФл) состоялся учебно-методический сбор с фельдшерами и санитарными инструкторами корабельных соединений и воинских частей береговых войск.

Военнослужащие на базе медицинской роты полка морской пехоты прошли специальную подготовку по оказанию первичной доврачебной медико-санитарной помощи.

В ходе сбора в классе военно-медицинской подготовки и на учебном тактическом поле военные медики изучили особенности оказания первой доврачебной помощи в боевых условиях. На практике отработали способы извлечения людей из боевых машин (техники) с использованием подручных средств и предметов боевой экипировки, а также нормативы по погрузке условно раненых в санитарный и общевойсковой транспорт.

Санитарные инструкторы и фельдшеры отработали методику оказания помощи условным больным и военнослужащим, получившим различные травмы и ранения.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа