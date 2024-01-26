/Здоровье/

Врач дал советы по восстановлению работы ЖКТ после праздников

Врач-гастроэнтеролог Садыков призвал исключить тяжелую пищу после праздников. Правила восстановления ЖКТ после новогодних праздников, которые редко обходятся без излишеств в еде, раскрыл врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Его цитирует «Мослента».

 

- На несколько дней откажитесь от употребления слизеобразующих продуктов - это крупы с глютеном, орехи, хлебобулочные и молочные изделия, яйца. Это позволит улучшить работу ЖКТ, убрать отечность, да и кожа скажет вам за это спасибо, - цитирует информагентство эксперта.

Он посоветовал питаться нежирными супами, жидкими кашами, вареной рыбой и птицей. Врач призвал исключить тяжелую пищу: соленую, жареную, маринованную. Лучше всего отказаться от фастфуда и сладкого. Садыков порекомендовал не устраивать разгрузочные дни с полным отказом от еды, а лишь скорректировать рацион, пишут "Кубанские новости".

Просмотров: 1 026 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Здоровье

Добавить комментарий

Последние новости

Почему нельзя пить кефир на ночь

Врач дал советы по восстановлению работы ЖКТ после праздников

Спортивный врач объяснила, чем отличаются три основных типа телосложения

Чего нельзя делать с салом?

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ ПУТЁВОК В САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ МФЦ КУБАНИ