Врач дал советы по восстановлению работы ЖКТ после праздников

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Врач-гастроэнтеролог Садыков призвал исключить тяжелую пищу после праздников. Правила восстановления ЖКТ после новогодних праздников, которые редко обходятся без излишеств в еде, раскрыл врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Его цитирует «Мослента».

- На несколько дней откажитесь от употребления слизеобразующих продуктов - это крупы с глютеном, орехи, хлебобулочные и молочные изделия, яйца. Это позволит улучшить работу ЖКТ, убрать отечность, да и кожа скажет вам за это спасибо, - цитирует информагентство эксперта.

Он посоветовал питаться нежирными супами, жидкими кашами, вареной рыбой и птицей. Врач призвал исключить тяжелую пищу: соленую, жареную, маринованную. Лучше всего отказаться от фастфуда и сладкого. Садыков порекомендовал не устраивать разгрузочные дни с полным отказом от еды, а лишь скорректировать рацион, пишут "Кубанские новости".