В новогодние праздники изменится график работы краснодарских поликлиник

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С 31 декабря по 8 января в городских поликлиниках останутся только дежурные врачи.

Работать муниципальные учреждения здравоохранения будут по графику выходного дня с 9.00 до 16.00. В каждой муниципальной поликлинике на время новогодних праздников будет организована работа дежурного терапевта, дежурного администратора и дежурного педиатра. С 3 по 5 января будет организован расширенный прием врачей-специалистов.

"Неотложка" будет работать в обычном режиме.

С графиком работы городских поликлиник можно ознакомиться здесь.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодара